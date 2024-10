Policist omamil ženo, da so jo posiljevali na zabavah: Našli so jo mrtvo v hotelski sobi, nato pa še njega ...

Grozljiva zgodba prihaja iz Velike Britanije. Ženo londonskega detektiva so našli mrtvo v hotelski sobi na Barbadosu, dva tedna kasneje pa so tudi njega našli mrtvega v zaporniški celici, je pokazala obsežna policijska preiskava nekdanjega uslužbenca. Detektiv Warren Arter in Rebekah sta se poročila v Las Vegasu leta 2016, spoznala pa sta se, ko je on preiskoval primer nasilja v družini, v katerem je bila ona žrtev. Kmalu so ga aretirali, ker so njegovi nadrejeni prejeli anonimne prijave o neprimernih odnosih z žrtvami iz več primerov, na katerih je delal. Očitali so mu, da je med letoma 2006 in 2012, ko je vodil skupino, ki je preiskovala primere posilstev, odkrito spolno namigoval najmanj štirim osebam. Arter je bil suspendiran in vmes obsojen zaradi zlorabe mamil in njihove preprodaje na svingerskih zabavah.

Toksično razmerje

Prijatelji para so njuno razmerje označili za toksično in povedali, da je Arter ženo v vseh pogledih nadzoroval, skupaj pa sta uživala tudi kokain. Arter naj bi jo omamil in jo prisilil v spolne odnose z drugimi moškimi na zabavah, enkrat pa naj bi jo posilili, ko je bila nezavestna.

Arterja so nato aretirali na letališču Heathrow zaradi domnevnega posilstva drugih žensk. Dva tedna kasneje so ga našli mrtvega v celici v zaporu Wandsworth, je navedel Daily Mail.