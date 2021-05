Policiji v enem dnevu ukradel dva avta

Pregon se je nehal, ko so možje postave sami onesposobili še eno svoje vozilo. FOTO: Šerif Volusia

Precej nenavaden pregon so imeli vsega vajeni ameriški policisti ob začetku minulega vikenda. Po radijskih zvezah v Volusii blizu Orlanda na Floridi je prišlo opozorilo, da je osumljenec ukradel policijski avtomobil in se z njim napotil na avtocesto. Na lov so se podali tudi s policijskim helikopterjem, ki je kmalu izsledil ukradeno vozilo, za katerim so vozili pravi floridski policisti.Sledila je prav filmska akcija: pravi policisti so se dvakrat zaleteli v ukradeni avto ter ga v drugem poskusu zrinili z vozišča v obcestni gozdiček, kjer je obstal. Nadaljevanje je posnela tudi kamera na helikopterju: prihiteli so številna policijska vozila, dober ducat policistov z uperjenimi pištolami ter psi. Vsi so se zgrnili okoli ukradenega avta, a ko so ga odprli, begunca ni bilo v vozilu. Tedaj pa je po cesti zapeljalo eno od policijskih vozil, ki so jih med pregonom v naglici parkirali okoli gozdička. Beguncu je v drugo sledilo še več vozil kot prvič, ob cesti so ga čakali policisti z bodičastim trakom, ki mu je načel pnevmatike in ko se je ustavilo še drugo ukradeno vozilo, je begunec dokončno obtičal. Ugotovili so, da je 34-letni bivši kaznjenecbežal po ropu, obtožbi za rop pa so jih dodali še nekaj: za beg pred roko zakona, za prepovedano posest orožja, vožnjo brez vozniške ter seveda krajo policijskih vozil.