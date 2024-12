Policija: »Prejema socialno pomoč in vozi Porscheja, nima niti vozniškega dovoljenja, to je kazen!«

Ko vozite preko omejitve hitrosti in vas policija ustavi, je težko najti legitimno razlago in se izogniti kazni. A ne boste verjeli, kaj si je izmislil voznik Porscheja v Franciji. Na odseku, kjer je omejitev hitrosti 110 km/h v mestu La Baule v francoski regiji Pays de la Loire, je radar zabeležil porsche cayenne, ki drvi s 178 km/h, navaja mariefrance.fr.

Policisti so ustavili voznika, 29-letnega moškega, ki se je policistom izgovoril, da je kužku pozabil dati zdravila. A pristojni so nato ugotovili, da je več let vozil brez vozniškega dovoljenja in da je tokrat to počel pod vplivom konoplje.

Divjal s prestižnim porschejem, a je na socialni pomoči

Voznik je brezposeln in prejema mesečno nadomestilo za tiste brez sredstev ali z nizkimi dohodki. Zato je policiste še toliko bolj presenetilo, da je vozil Porscheja Cayenne, športnega terenca, katerega cena hitro preseže 100.000 evrov. Francosko pravosodje je zadrogiranega voznika kaznovalo s 300 evri kazni, ob ponovitvi enakega prekrška pa še z desetimi meseci pogojne kazni. Poleg tega je moral opravljati družbenokoristna dela, zasegli pa so mu tudi drag avto.