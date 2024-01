Pol tone trave med otroškimi sandali in oblačili

Nemška carina je šele dva tedna po odkritju obvestila javnost o prestreženem tovoru domnevno španske konoplje na kamionu s slovenskimi registrskimi oznakami. Razkrili so, da so pred zasegom potekali skriti preiskovalni ukrepi državnega odvetništva v Trierju ter carinskih služb z območja Kaiserslauterna. Tovornjaka z Iberskega polotoka pot ni vodila proti Sloveniji, ampak prek Luksemburga do Nemčije, kjer pa so ga že čakali možje postave.

Pripadniki nemške carinske enote iz Bitburga so 10. januarja v poznih popoldanskih urah blizu meje zaustavili slovenski kamion, za volanom je sedel 52-letni državljan Bosne in Hercegovine. V kartonskih škatlah z oblačili ter otroškimi sandali so našli več vakuumsko zapakiranih paketov s konopljo. Po pregledu celotnega tovora so natehtali za skoraj 500 kilogramov marihuane. Kam je bil skriti tovor v resnici namenjen – ali v Nemčijo ali kam drugam –, v tem trenutku še ne razkrivajo.

Tekstilni izdelki so bili na vrhu, spodaj pa marihuana. FOTO: nemška carina

Po odkritju so 52-letnega voznika pridržali ter ga po nalogu preiskovalne sodnice okrajnega sodišča v Trierju poslali v pripor zaradi suma kaznivega dejanja uvoza večje količine mamil ter prometa z njim. »V tem trenutku zaradi poteka preiskave ne moremo dajati dodatnih pojasnil,« je na naše vprašanje o morebitnem sodelovanju s slovenskimi organi pregona odgovoril Sebastian Fuhr s carinskega oddelka v Frankfurtu.