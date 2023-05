Pokol v nakupovalnem središču, ubil 9 ljudi: Samo hodil je in streljal na vse

Moški je v soboto v strelskem pohodu nakupovalnem središču v kraju Allen v ameriški zvezni državi Teksas po zadnjih podatkih ubil devet ljudi ter jih več ranil. Strelca je nato ubil policist, poročajo tuje tiskovne agencije. Moški je, kot je razvidno z video posnetka, ki so ga objavili ameriški mediji, na parkirišču nakupovalnega centra stopil iz avta in začel streljati na ljudi, ki so bili v bližini. »Samo hodil je in streljal na vse,« je povedala priča.

Na dogajanje se je hitro odzval policist, ki so ga pred tem na kraj dogodka poklicali zaradi druge zadeve, ter ustrelil napadalca. Šest ljudi je umrlo na kraju dogodka, dva pa kasneje v bolnišnici. Tam zdravijo še sedem ljudi, od tega je stanje treh kritično, je povedal poveljnik gasilcev v Allenu Jonathan Boyd.

Dogodek se je zgodil v soboto popoldne po lokalnem času, ko je bilo nakupovalno središče, ki leži kakih 50 kilometrov severno od Dallasa, polno ljudi. Teksaški guverner Greg Abbott je streljanje označil za 'tragedijo, ki človeka pusti brez besed'. Iz Bele hiše pa so sporočili, da je bil predsednik Joe Biden obveščen o dogodku.

Med žrtvami tudi otroci? Nekateri očividci so napadalca opisali kot moškega, oblečenega v črno, z bojno opremo. »Slišal sem približno deset strelov, nato še deset do petnajst strelov - vidimo tega tipa, oblečenega v črno, oblečenega v jopič, samo strelja na ljudi,« je dejal eden izmed njih.

Eden od očividcev pa je tiskovni agenciji AP povedal, da je med nakupovanjem v trgovini skozi slušalke slišal streljanje. Ko je bilo ljudem dovoljeno zapustiti nakupovalno središče, je opisal, da je zunaj videl trupla. »Molim, da niso bili otroci, a izgledali so kot otroci,« je dejal. »Zlomilo me je, ko sem šel ven pogledat.«

Letos so zabeležili že več kot 195 množičnih streljanj

Sprva so domnevali, da je imel strelec pomagača, a so, potem ko so preiskali središče, sporočili, da je deloval sam. Strelski pohodi so v ZDA, kjer imajo več kosov orožja, kot je prebivalcev, pogosti, leta 2021 je pod streli umrlo 49.000 ljudi, kar je 4000 več kot leto prej. Letos so zabeležili že več kot 195 množičnih streljanj, to je streljanj, v katerih so umrle ali bile ranjene več kot štiri osebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.