Pohodnika in gobarja napadel medved

Pretekli vikend je medved v slovaških Tatrah napadel pohodnika in gobarja. Pohodnik je v zdravstveni oskrbi. V Tatrah so sredi marca sicer zabeležili pet napadov medveda, ki so ga kasneje ustrelili, potem ko so oblasti odredile odstrel.

Oba napada sta se zgodila v regiji Liptov ob vznožju Tater.

Pohodnika je medved napadel, medtem ko se je ta v nedeljo s svojo ženo in psom sprehajal po pohodniški poti v bližini vasi Pribylina. Po napadu medveda, ki je moškemu poškodoval obe nogi, sta se pohodnika zatekla v bližnjo kočo, kjer sta vzpostavila stik s službo za divjad.

Gobarja, ki je bil oborožen s pištolo, pa je medved v soboto napadel globoko v gozdu nad vasjo Strannavy. Gobar je medveda s pištolo ranil, sam pa jo je odnesel brez poškodb.

Službo za divjad sedaj skrbi, da je medved, ki ga je gobar ustrelil, še bolj nevaren, zato medveda aktivno iščejo.

Eden od medvedov na območju je nedavno napadel tudi lovca, ki je medveda ravno tako ranil, oblasti pa so zaradi ranjenega medveda ljudi pozvale, naj se izogibajo območja.

Po uradnih podatkih v slovaških gozdovih živi dobrih tisoč medvedov. Tako kot v Sloveniji pa se tudi na Slovaškem vrstijo pozivi za njihov odstrel.