Podrobnosti tragedije: fantek je umrl v avtu, oče ga je pozabil pospremiti v vrtec

Kaj se je zgodilo?

Policija že izvaja kriminalistično preiskavo

Hrvaška je v šoku, v Kninu je umrl petletnik v zaklenjenem avtomobilu. Truplo so našli na parkirišču v Jovićevi ulici. Smrt otroka v zaklenjenem avtomobilu je že sama po sebi šokantna, a podrobnosti tragedije so še pretresljivejše, piše index.hr.Kot so zapisali pri omenjenem portalu, so oče, mati in fant zjutraj odšli na pot. Oče, sicer vojak, je ženo peljal v službo, nato pa bi moral sina pospremiti v vrtec. Toda oče je odšel na delo v vojašnico in očitno kar pozabil na sina, ki je zaspal na zadnjem sedežu avtomobila.Danes je bila v Kninu v senci temperatura več kot 28 stopinj Celzija. Ni znano, ali se je deček zbudil in poskušal poklicati pomoč, je pa nedaleč od kraja, kjer je bil parkiran avto, potekala gradnja zidu. Zaradi hrupa je možno, da dečka sploh nihče ni slišal. BMW, v katerem je bil, pa ima povrhu zatemnjena zadnja stekla.Okoli 15. ure je mati prišla po sina v vrtec, a ga seveda ni bilo tam. Poklicala je moža, vendar je ta bil prepričan, da je fanta pustil v vrtcu, zato so celo pregledali posnetke nadzornih kamer. Ko je ugotovil, da sina ni v vrtcu, je stekel do avtomobila in ga našel nezavestnega. Poskušal ga je oživiti, a zaman. Na koncu je še sam omedlel pred avtom ...Okoli 16. ure so prispele reševalne službe. Dečkova smrt je bila potrjena, policija pa je začela preiskavo, ki bi morala razjasniti vse podrobnosti te tragedije.