Podrobnosti spolnega škandala, ki je pretresel svet: modni mogotec organiziral orgije

Mike Jeffries (79), nekdanji izvršni direktor modne hiše Abercrombie & Fitch, in njegov partner Matthew Smith (60) se soočata z obtožbami izkoriščanja moških za spolne odnose in orgije, ki sta jih organizirala po vsem svetu.

Preiskava BBC je razkrila, da je imel dvojec organizirano mrežo posrednikov, ki naj bi našli mlade moške, ki bi jih nato dvojec spolno izkoriščal. V okviru dveletne preiskave se je BBC pogovarjal z 12 moškimi, ki so opisali udeležbo na dogodkih, ki so vključevali spolne odnose za Mikom Jeffriesom in njegovim partnerjem ter bili izkoriščani ali zlorabljeni med letoma 2009 in 2015 na lokacijah v Londonu, Parizu, Benetkah, Marakešu, na Karibih ...

Jeffries in Smith nista komentirala obtožb, njun posrednik James Jacobson pa je zanikal kakršno koli napačno dejanje in dejal, da so se moški udeležili dogodkov »s široko odprtimi očmi«.

Moški so povedali, da jih je rekrutiral posrednik, ki so ga identificirali kot Jamesa Jacobsona. BBC je opravil obsežno preverjanje dejstev o pričanjih moških s presenetljivo veliko podobnostmi.

Dolarji v gotovini

Več mladih moških je trdilo, da jim ni bilo povedano, da so intimni odnosi implicirani, drugi pa so priznali, da so vedeli, ne pa tudi, da bodo morali narediti določene stvari, za katere so se počutili, da so jih bili prisiljeni narediti. Vsi so bili plačani.

Denar so dobili v kuverti na roke. FOTO: Rick Wilking, Reuters

»Zelo jasno mi je povedal, da ne bom videl Mikea, razen če bom poskrbel za njegovo oralno zadovoljitev. Bil sem paraliziran,« je povedala ena od žrtev.

Moški, ki so se udeležili dogodkov, so za BBC povedali, da sta Mike Jeffries in Matthew Smith imela spolne odnose s približno štirimi moškimi ali pa jih »usmerjala«, naj imajo odnose drug z drugim. Nato so moški povedali, da jim je osebje na dogodku dalo ovojnice, napolnjene s tisoči dolarjev v gotovini.

Osebni brivec

Pred srečanjem so najeli osebnega brivca, ki je obril dlake na telesu nekaterih moških, ki so se udeležili dogodkov, kar so nekateri opisali kot dehumanizirajoče. Vsi moški so rekli, da so morali podpisati pogodbo o nerazkrivanju podatkov. Rekli so, da so imeli malo časa za branje in da jim ni bilo dovoljeno obdržati kopij, razumeli pa so, da jih bodo tožili, če bodo spregovorili.

Majhna skupina Jeffriesovega osebja, ki je nosila uniforme A&F, je nadzorovala moške, tudi med spolnimi dejanji, in jim dajala denar.

Žrtev Barrett Pall je povedal, da mu je starejši model povedal, da mu ni treba storiti ničesar, česar noče, vendar je predlagal, da čim dlje gre, tem bolje zanj, pri čemer je namigoval na karierne priložnosti.

Alex, heteroseksualen moški, ki je bil takrat v svojih 20-ih, je povedal, da je bil na avdiciji za Jacobsona, ki je pohvalil njegov ples, vendar je zahteval, da dokonča delo z oralnim seksom.

Spomnil se je, kako je nekaj tednov za tem odletel v Marakeš na dogodek, kjer naj bi plesal. Toda medtem ko je plesal, ga je Jeffries poskušal poljubiti. Po plesu je rekel, da se je šel skrit v zadnjo sobo, kjer je zaspal. Zbudil se je s kondomom v sebi in verjame, da so mu v pijačo podtaknili drogo, poroča dnevnik.hr.

