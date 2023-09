Za mladostnost se kopa v mesečini

Angelski obraz in koščeno telo sta jo izstrelila med najbolje plačane in zaželene vrhunske manekenke 90. let, a hkrati je Kate Moss naslovnice tabloidov polnila s svojim uživaškim, nebrzdanim življenjskim slogom, prepojenim z zabavami, na katerih je alkohol tekel v potokih in je bilo mamil v izobilju. A to je bilo pred časom, današnja Kate s svojim nekdanjim jazom namreč nima tako rekoč ničesar več skupnega. Namesto obiskovanja nočnih klubov se ob večerih zvije v klobčič pred televizijo. Najraje s humoristično serijo Frasier, nato pa do enajstih zvečer že zdrsne v krepčilen spanec. Notranje ravnovesje ohranja z meditacijo in jogo. Začela je verjeti v zdravilno moč kristalov. Edino, kar ji je ostalo od barvite preteklosti, je kajenje, ki ji ga še ni uspelo opustiti. »Občasno si še vedno prižgem kakšno cigareto. Slišala sem sicer, da se to, da nehaš kaditi, pozna na koži. A vseeno še nisem nehala. Še.«

Divje, razvratne Kate ni več. FOTO: Xposurephotos.com

Manekenkina hči Lila gre po materinih stopinjah. FOTO: Pa Images/instarimages.com

V srednjih letih mnogi spremenijo življenjski slog in se usmerijo k bolj zdravemu. Ta nuja, morda nekoliko povezana tudi s krizo srednjih let, postane za odtenek bolj izrazita, ko odštevamo dneve do srečanja z abrahamom. Britanska lepotica ga bo srečala prihajajočega januarja, čeprav si tega noče priznati. »O tem ne razmišljam, saj se ne počutim stara petdeset let,« pravi in poudari: »Ne bom stara petdeset!« Čeprav glede tega očitno živi v samozanikanju, to ne spremeni dejstva, kako korenito je spremenila svoje življenje. Dan namreč začne z desetminutno meditacijo, med katero si mrmra potrditvene mantre, kot je »zaobjemi neznano«. Nato se dokončno zbudi, raztegne in pretegne z jogo ali pilatesom, včasih pa si privošči kopanje v jezeru, za katero vedo le domačini in je v njihovih očeh »sveti kraj«. Povedala je še, da je sprva vsak dan skušala začeti že pred zoro, ob štirih zjutraj, a je spoznala, da je zanjo to vendar nekoliko prezgodaj in se je zato čez dan vlekla kot izžeta cunja.

Svoj novi, zdravi pogled na življenje je podjetna Kate lani spremenila tudi v lastno znamko »holističnih« pripomočkov za nego in dobro počutje Cosmoss.

Na vprašanja, ali mladostnost ohranja (tudi) s pomočjo botoksa ali polnil, Mossova ne želi odgovarjati. »Brez komentarja. Au naturel. Naslednje vprašanje,« je vse, kar novinarjem uspe iz nje izvleči. Je pa zato pripravljena deliti nekatere druge rituale, ki ji pomagajo ohranjati energičen korak in mladosten žar. Občasno si privošči »lunarno kopel«, to je ležanje zunaj, medtem ko nanjo sveti lunin sij, od katerega črpa energijo in se z njo napaja. S seboj pa vzame kristale, da tudi njih prepoji energija mesečine. Ima jih že lepo zbirko, vse različne, saj je prepričana, da ima vsak izmed njih drugačno spiritualno energijo. Med Katinimi najljubšimi pa je rožnati kremen, ki prinaša ljubezen, srečo, mir in samozaupanje.

Mir najde tudi med obdelovanjem svojega eko vrtička. FOTO: Osebni Arhiv

Nekdaj je bila kraljica modnih brvi. Danes pa je očitno kraljica svojega ekološkega zelenjavnega vrtička. Ob nedeljah na gredicah nabere rukolo, krompir, paradižnik in česen – ali kar pač v določenem obdobju raste – ter hčer Lilo povabi na doma pridelan in skuhan obrok.