Reševanje izginulih suparjev na Krku: oče in 9-letni sin preživela težko noč na morju

Srečno se je danes končala velika reševalna akcija pri otoku Krk. Od sobote popoldne so namreč pogrešali nemška državljana, ki sta iz Klenovice, v bližini mesta Novi Vinodolski s supom veslala po Velebitskem kanalu, kjer je včeraj še pihala burja in ju odnesla proti Krku. Gre za 32-letnega očeta in njegovega 9-letnega sina, čigar izignotje je sinoči prijavila soproga in mama pogrešanih.

Že sinoči je stekla reševalna akcija, ki se je danes nadaljevala s helikopterjem in gorskimi reševalci, ki so preiskovali obalo Krka. Danes, okoli 10. ure so našli sup in vesla, okoli 15. ure pa tudi pogrešana. Bila sta nekaj kilometrov od mesta Vrbnik, na zelo težko dostopnem terenu in med ostrimi skalami, okoli 500 metrov stran od obale.

Kot poročajo hrvaški mediji, sta bila dehidrirana, oče je dobil tudi zdravniško pomoč, sicer pa so sta težko noč preživela brez hujših posledic.

»Iz tega se je treba nekaj naučiti. Vedno je treba preveriti vremensko napoved. V današnjih časih ni nobena težava preveriti tudi vreme na določeni mikrolokaciji,« so opozorili reševalci.