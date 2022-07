Velika iskalna akcija pri Krku: iščejo očeta in sina, ki sta šla veslat

Pri otoku Krku od sobote zvečer iščejo očeta in njegovega mladoletnega sina, ki sta se v soboto okoli 17. ure kljub burji odpravila veslat na deski v Velebitski kanal. Oba sta državljana Nemčije. Po poročanju index.hr so zaposleni v izposojevalnici ugotovili, da sta se z izposojeno desko iz Klenovice odpravila v smeri otoka Krka, zvečer pa se nista vrnila, zato so aktivirali reševalce. Pri iskalni akciji sodeluje tudi letalo, na kopnem pa ju iščejo gorski reševalci. Okoli 10. ure so pri obali Krka našli eno desko in veslo.

Pri Krku so pred dvema dnevoma že rešili turista, Poljakinjo in Brazilca, ki sta se s kajakom iz Selc odpravila proti Novemu Vinodolskemu. Zajelo jo je slabo vreme, tako da se nista mogla vrniti ali poklicati na pomoč. Bila sta nepoškodovana, a izčrpana.