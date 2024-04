Podrobnosti grozljivke v Zagrebu: Ustrelil ženo, potem pa vzel prevelik odmerek

Zagrebška policija je spregovorila o enem od včerajšnjih umorov žensk, ki je šokiral Hrvaško. Na območju Maksimira je moški ubil ženo in nato naredil samomor.

»Včeraj, 5. aprila, okoli 7.25 je v stanovanju na Maksimiru 62-letni moški umoril svojo ženo. »Vanjo je uperil strelno orožje in ustrelil z namenom usmrtitve,« piše v policijskem poročilu.

Mlajši sorodnik mu je odvzel orožje in zbežal iz stanovanja, nakar se je osumljenec zaklenil v hišo, v katero so policisti vstopili na silo, iz nje pa so odnesli ranjeno žensko. Takoj so jo prepeljali v bolnišnico v Zagrebu.

Vdrli v stanovanje

Osumljencu, ki ni ravnal po ukazih policistov, so odvzeli prostost in ga z uporabo prisilnih sredstev privedli v uradne prostore policije. Policija z družino pred tem ni imela opravka, med kriminalistično preiskavo pa je bilo ugotovljeno, da je bilo orožje, s katerim je bil storjeno kaznivo dejanje, zakonita last osumljenca, navaja zagrebška policija.

Femicid pomeni umor žensk in deklet zaradi njihovega spola. Nekaj možnih vzrokov: umor žensk zaradi nasilja v intimnem razmerju

mučenje in ubijanje žensk zaradi mizoginije

ubijanje žensk in deklet v imenu »časti«

ubijanje žensk in deklet zaradi njihove spolne usmerjenosti in spolne identitete

detomor dojenčkov ženskega spola in splav na podlagi spola ploda Seveda obstaja tudi veliko drugih razlogov, a vsi primeri imajo skupni imenovalec: umor ženske zaradi njenega spola.

Ženska je kasneje v bolnišnici podlegla poškodbam. Med kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je osumljenec zaužil substanco z namenom samomora, zato je bil prepeljan v zagrebško bolnišnico, kjer je danes zgodaj zjutraj umrl.