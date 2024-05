Podjetnik David umoril soprogo Ano Marijo? Izdala naj bi ga tetovaža (VIDEO)

Srbskega poslovneža in milijonarja Davida Kneževića (36) so policisti aretirali v Miamiju zaradi suma, da je bil februarja letos vpleten v izginotje svoje nekdanje žene Ane Marije Knežević v Madridu.

Ana Maria, Američanka kolumbijskega porekla, je v začetku februarja izginila v prestolnici Španije, kamor se je po težki ločitvi od Kneževića preselila konec lanskega leta, pišejo srbski mediji. Doslej je še niso našli.

Izdala ga je tetovaža na roki

Na dan, ko je izginila, je moški z motoristično čelado nekaj po deveti uri zvečer vstopil v avlo in skušal s sprejem onesposobiti kamero oziroma jo onesposobiti. Moškega je na posnetku izdala tetovaža na zapestju, ki je enaka Kneževićevi tetovaži.

Moški je uro pozneje iz stavbe odnesel velik kovček, policija pa sumi, da je bilo v njem truplo 147 centimetrov visoke in 45 kilogramov težke 40-letnice.

Policiji je uspelo doslej ugotoviti, da je bil Knežević med Aninim izginotjem v Španiji in da se je v Srbijo vrnil z najetim avtomobilom z ukradenimi registrskimi tablicami. Pot je v obe smeri trajala 26 ur, kolikor je tudi razdalja med Beogradom in Madridom.

Bivše žene naj bi se ga znebil nekje na poti nazaj v Srbijo.

Tudi drugi dokazi zoper njega

Iz sodnih spisov, ki jih navajajo tuji mediji, izhaja, da je z Davidom Kneževićem povezanih kar nekaj sumljivih dejanj.

Lastnik agencije za najem vozil je policijo obvestil, da so pri Kneževiću pri vračilu vozila ugotovili, da so bila stekla zatemnjena, da so bili zamenjani okvirji registrskih oznak kot same oznake in da sta bili z vozila odstranjeni dve nalepki. Vozilo je v času, ko je bilo pri Kneževiću, prevozilo približno 7.677 kilometrov, so navedli mediji v ZDA, kot je znano, pa so agenti FBI zaradi tega primera prišli tudi v Srbijo.

Obstaja tudi primer lažnega predstavljanja, kjer se je na zavarovalnico obrnila oseba, ki se je predstavila kot Ana Marija Knežević in odpovedala tri zavarovanja, povezana z njenim in Davidovim poslom.

Skupaj sta sicer bila trinajst let. Agent FBI je v sporočilih, ki jih je pogrešana poslala svojim prijateljem, prebral, da se moža boji in se ji zdi, da je njeno življenje ogroženo. Zaradi težav z njim naj bi večkrat pomislila tudi na samomor.

Motiv naj bi bil denar

David Knežević je bil obtožen ugrabitve in se je včeraj pojavil na zveznem sodišču. FBI je potrdil, da je Knežević v zveznem priporu in naj bi ga ponovno zaslišali. Vpletenost v njeno izginotje vztrajno zanika. Pravi, da je bil takrat v domači Srbiji.

Motiv naj bi bil denar, saj se ob ločitvi ni strinjal z delitvijo 15-milijonskega premoženja na pol.

Sodnik je za 36-letnika odredil pripor zaradi begosumnosti, prav tako pa ni dal možnosti vplačila milijonske varščine, kolikor je Knežević ponujal, da bi lahko na sojenje počakal na prostosti.

Truplo Ane Marije Knežević medtem še iščejo in sumijo, da ga je domnevni morilec odvrgel nekje na poti nazaj iz Španije v Srbijo.