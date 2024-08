Po udarcu strele več poškodovanih: če bi udarila v vodo, bi bilo verjetno precej hujše

Rjovenje, panika, apokaliptična scena – tako po pisanju italijanskih medijev opisujejo prizore, ki so se pripetili na plaži v bližini letovišča Alba Adriatica po tem, ko je tja udarila strela.

Poškodovani so bili trije ljudje. Najhuje se je poškodovala 42-letnica: reševalci so ponjo prispeli v nekaj minutah, potrebna je bila masaža srca. S helikopterjem so jo odpeljali v bolnišnico Teramo. Druga dva poškodovanca, 44-letna ženska in 64-letni belgijski turist, sta utrpela lažje poškodbe.

Očividci poročajo o apokaliptičnih prizorih.

Strela je udarila v obalo, kar je bilo srečno naključje, saj bi bile posledice, če bi udarila v vodo, verjetno precej hujše. V času, ko je treščilo, je bilo po pričevanju očividcev kljub rahlemu pršenju na obali še vedno veliko ljudi.

Nesreča se je zgodila na južni obali Albe, med plažama Piccolo Chalet in Copacabana. Priče poročajo še o močnem poku, ki je zadonel nekaj trenutkov pred strelo.

Italijanska civilna zaščita je opozorila, da se je treba v primeru nevihte nemudoma umakniti od morja in s plaže ter se nasploh izogibati stiku in bližini vode, kjer lahko razpršitev razelektritve povzroči škodo tudi zaradi posrednega električnega udara. Dejali so, da lahko strela udari nekaj kilometrov stran od središča nevihte, zato se je treba umakniti, tudi če nad krajem ni oblakov in grmi le nekje v bližini.

Znebiti se je treba dežnikov, ribiških palic in drugih srednje velikih ali velikih ostrih predmetov ter se, poudarjajo v civilni zaščiti, takoj zateči v zidan prostor in tam počakati najmanj pol ure, navaja la Republica.