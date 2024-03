V bližini cerkve Marije Zdravja plastenko z bencinom vrgel na 15-mesečno deklico

V bližini cerkve Marije Zdravja v hrvaškem kraju Blaca, ki je od Splita oddaljen slabih 15 kilometrov, se je v nedeljo popoldne zgodila nenavadna nesreča. Na tamkajšnjem prostoru za piknike je, kot je poročala Slobodna Dalmacija, namreč rojstni dan praznovala večja skupina ljudi. Med drugim je bilo tako vse pripravljeno za prižig ognja za žar, a kaj ko se je eden od udeležencev zabave odločil, da ga bo prižgal tako, da bo drva zalil z bencinom. Tega pa je imel shranjenega v plastenki priljubljene brezalkoholne pijače.

Seveda ni pričakoval, da bo ogenj zajel tudi plastenko. In ko se je to zgodilo, jo je na hitro vrgel stran od sebe. A ker v tistem trenutku ni pogledal, kdo je v oklici, je ta poletela ravno proti leto in tri mesece stari deklici, ki se je igrala v bližini. Seveda jo je takoj zajel ogenj, njeni domači pa so ji brž priskočili na pomoč in ognjene zublje pogasili. Na kraj nesreče so kmalu zatem prispeli tudi reševalci. Nesrečno enoletnico so odpeljali na zdravljenje v splitski klinični center.

Deklica je utrpela opekline po obrazu in eni roki. Zdravijo jo na tamkajšnjem oddelku za otroško intenzivno nego. Na srečo, kot so sporočili iz bolnišnice, je njeno zdravstveno stanje stabilno oziroma njeno življenje ni ogroženo. Policija je medtem že začela preiskavo primera. Med drugim je tako že stopila v stik z moškim, ki je nesrečo povzročil.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je oseba v pomožnem objektu (kadilnica) na solinskem območju z vnetljivo tekočino v plastenki zanetila ogenj, pri čemer je v nekem trenutku izbruhnil požar, zaradi česar je oseba odvrgla zažgano steklenico z vnetljivo tekočino na dvorišče, kjer je bil otrok. Ta ima opekline po telesu,« so sporočili s splitske policije.