Pijan voznik čelno trčil v avto, v katerem so bili štirje otroci (FOTO)

Splitska policija je prijela voznika (47), ki je v ponedeljek zvečer povzročil hudo nesrečo, v kateri je bilo poškodovanih več ljudi, poročajo hrvaški mediji.

Zgodila se je okoli 21.15, ko je vinjen voznik (alkotest mu je pokazal 1,85 promila) zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v sprednji del avtomobila, v katerem so bili voznica in štirje otroci.

Huda nesreča v Splitu. FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

Voznica (43) in 11-letna deklica sta se huje poškodovali in se zdravita v bolnišnici. Kot poroča 24sata, je deklica celo v smrtni nevarnosti.

V nesreči se je poškodoval tudi povzročitelj, a je bolnišnico že zapustil.