Par iz Gradca se je odpravil na medene tedne, njuni trupli našli na obali ...

BBC poroča o tragični zgodbi para iz Avstrije, Michaele in Philippa Goscha, oba stara 35 let, ki je odšel v Grčijo na medene tedne. Zaljubljenca bi morala imeti tam nepozabne dneve, a sta se soočila s preveliko močjo narave, ki je bila zanju usodna.

Počitniško hišo, v kateri sta bivala, je odnesel hudournik. Lastnik te hiše, ki je bila v počitniškem letovišču Potistika, je povedal, da je bil par iz Gradca. Avstrijsko zunanje ministrstvo je tudi že potrdilo njuno identiteto.

Novopečena zakonca sta se zaobljubila v Grčiji, zadnji stik med parom in družino pa je bil v začetku septembra.

Grčijo prizadeli kar dve katastrofi v kratkem času

Grčija se je v zadnjih dneh soočala z velikimi težavami. Soočiti se je morala tako s hudimi poplavami kot s hudim požarom. »V obdobju dveh tednov smo doživeli najhujši požar in najhujše poplave v naši zgodovini,« je po poročanju BBC dejal grški premier Kiriakos Micotakis.

Nevihta Daniel, ki je prizadela Grčijo, je do danes vzela že ogromno življenj. Po poročanju CNN je število umrlih ljudi v Libiji, ki jo je tudi prizadela ta nevihta, naraslo že na skoraj 4000. Poleg Grčije in Libije je nevihta prizadela tudi Bolgarijo in Turčijo.

Silovita moč narave v zadnjih mesecih stari celini ne prizanaša. Še kako žive so poplave, ki so se zgodile pri nas. Je pa samo vprašanje časa, kdaj se bomo morali v Evropi z njimi znova soočiti. Močno upamo, da se vsaj v Sloveniji s takšnimi, kot smo se pred dobrim mesecem dni, še dolgo ne bomo. Smo pa takrat tudi pri nas lahko videli, kako je silovita voda premikala hiše. Žal je tudi več ljudi med poplavami izgubilo življenje.