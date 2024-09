Panika med prebivalci, odjeknila močna eksplozija: »Lahko bi se zrušilo še več delov mostu« (FOTO)

Meščane nemškega mesta Dresden je v noči na sredo okoli treh zjutraj prebudil oglušujoč pok. Sredi noči se je zrušil most Carola na reki Elbi. Deli mostu, ki povezuje zgodovinsko staro mestno jedro z novim, so padli v reko, drugi deli pa so v nevarnosti, da se bodo zrušili, je sporočila nemška policija.

»Lahko bi se zrušilo še več delov mostu«

»Slišal sem glasno eksplozijo, ki me je zbudila. V temi nisem videl ničesar. Nato sem zaslišal sirene,« je za Bild povedal Hendrik Pach.

Tiskovni predstavnik policije je povedal, da na srečo ni bil nihče poškodovan. »Pričakujemo, da bi se lahko zrušilo še več delov mostu,« pa je dodal tiskovni predstavnik gasilcev in prebivalce opozoril, naj se mostu ne približujejo.

Vzrok zrušenja mostu še ni znan Policija po besedah njenega tiskovnega predstavnika domneva, da je šlo za nesrečo, saj za zdaj nimajo indicev, da bi bil v incident kdo vpleten. Po ocenah strokovnjakov, na katere se sklicuje dpa, bi zrušenje lahko povzročila korozija.

Zaradi poka dveh velikih centralnih toplotnih cevi, ki sta potekali skozi most, ni tople vode v celotnem mestu. Policisti so s posnetki dronov ugotovili, da popušča tudi drugi del mostu in da bi se lahko kmalu zrušil v reko.

FOTO: Matthias Rietschel Reuters

FOTO: Odd Andersen Afp