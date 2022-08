Otroka ubita pred tremi ali štirimi leti: mater žrtev iščejo v Južni Koreji

Na Novi Zelandiji in po svetu še vedno odmeva srhljivo odkritje vsebine zapuščene skladiščne enote, ki jo je na dražbi kupila nič hudega sluteča družina. Kot smo že poročali, so v dveh kovčkih odkrili človeške posmrtne ostanke, za katere se je kmalu izkazalo, da so otroški, policija pa si od takrat prizadeva priti na sled sorodnikom in morilcu.

Države ni zapustila

Po zadnjih podatkih naj bi policija izsledila mater ubogih žrtev: šlo naj bi za Novozelandko, rojeno v Južni Koreji, ki pa se je vrnila v svojo matično domovino leta 2018.

Iščejo tudi druge morebitne sorodnike.

Morda ravno po brutalnem koncu, ki je doletel njena otroka, ugotavljajo preiskovalci, ki so se že povezali z južnokorejskimi oblastmi v upanju, da jim bodo pomagale najti žensko, ki bi bila lahko tudi morilka ali drugače povezana z zločinom. Iz Seula so še potrdili, da bi bila glede na starost iskana ženska zares mati otrok, niso pa prepričani, na katerem naslovu trenutno živi, niti ne vedo, ali živi sama in ali so v državi tudi njeni morebitni sorodniki.

Vsekakor Južne Koreje od leta 2018, ko se je vrnila, po uradnih podatkih ni zapustila, pojasnjujejo pristojni, ki čakajo še na tiralico, na podlagi katere jo bodo lahko prijeli. Pri primeru sodeluje Interpol.

Preiskava je do zdaj pokazala, da naj bi bila otroka ubita pred tremi ali štirimi leti, stara pa naj bi bila od pet do deset let. Novozelandska policija še vedno prečesava preostalo vsebino skladišča, ki jo je odkupila zdaj pretresena družina iz predmestja Aucklanda, in išče namige o identiteti ter življenju nekdanjih lastnikov. Kot so pristojni takoj poudarili, novi lastniki niso med osumljenci za okruten umor, zaradi nepopisnega šoka pa so jim zagotovili psihološko podporo.