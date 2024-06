Otrok se je zastrupil s čokolinom. Ni nehal bruhati, nato pa so ugotovili ...

Pred dnevi je otrok iz Splita zaužil obrok, pripravljen iz starega Podravkinega izdelka Čokolino, ki mu je potekel rok uporabe pred tremi meseci, in se zastrupil. Čokolino so kupili prejšnji teden v eni izmed trgovin na obrobju Splita.

Sporna škatla Čokolina v 200-gramski embalaži je bila kupljena pred desetimi dnevi na vzhodu Splita, tako kot jo kupuje večina - v naglici, segajoč po nekaterih izdelkih v prvi vrsti na policah, brez preverjanje roka uporabnosti izdelka. Otrok ga je prvič zaužil nekaj dni po nakupu, nakar mu je postalo slabo - sledilo je neustavljivo bruhanje, zaradi česar je pristal na urgenci.

Hiter sanitarni odziv

Epilog zgodbe je diagnoza »zastrupitev s hrano«, zahvaljujoč preiskavi vztrajnega družinskega člana in spoznanju, da se je sporna škatla Čokolina (in ne le ena, kar je strašljivo) ponudila na prodajne police. zadevne trgovine z drugimi paketi istega izdelka v zadnjem času. Imel je žig z rokom uporabe 15.3.2024 (veljal je od 16.3.2023), kupljen pa je bil v začetku junija.

Sanitarna inšpekcija se je ob prijavi hitro odzvala. Njeni inšpektorji so odšli na teren, naredili zapisnik in kot dokaz s seboj odnesli več škatel starega izdelka, ki mu je rok uporabe potekel pred skoraj tremi meseci.

Vodstvo tlači staro blago na police?

Skrivni kupci, ki so pred tednom dni obiskali 22 trgovin in mesnic v Zagrebu in okolici, kjer so kupovali različno blago, kot so sadje, zelenjava in mesni izdelki, so sporočili, da so bili rezultati kakovosti hrane »katastrofalni«.

»Hrvaška postaja evropski zabojnik za tretjerazredno blago«, so ugotovili aktivisti Civilne iniciative Hrvaška kakovostna in varna hrana, potem ko so v vseh trgovinah našli izdelke s pretečenim rokom uporabe, ki jih na policah ne bi smelo biti. Številni izdelki so bili sumljivega videza ali pa njihove cene niso ustrezale tistemu, kar naj bi potrošniki plačali na blagajni.

Pravijo, da so akcijo izvedli, ker imajo izjemno veliko pritožb potrošnikov glede kakovosti in varnosti živil, akcijskih cen in pretečenega roka uporabnosti izdelkov.

»Odgovornost za dajanje takšnih izdelkov na police,« je dejal Josip Kelemen, eden od aktivistov in svetovalec v uredništvu Halo, inšpektor, »nosijo trgovci in direktorji poslovalnic, ki bi morali izvajati inšpekcije, da takšni izdelki niso dani v prodajo. Razen, če je to v dogovoru z vodstvi določenih trgovskih verig, imamo izjave nekdanjih in sedanjih zaposlenih v določenih trgovskih verigah, kjer vodstvo trgovcem naroča, naj takšno blago dajo v prodajo, čeprav ga ne bi smeli,« je opozoril Kelemen poroča telegraf.rs.