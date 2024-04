Ognjena grozljivka: zagorelo v stolpnici, mrtvih veliko (VIDEO)

V požaru v stolpnici v Istanbulu je danes umrlo najmanj 25 ljudi, trije pa so poškodovani, je sporočil guverner turške gospodarske prestolnice Davut Gül. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico, oblasti pa so sprožile preiskavo.

Po prvih ugotovitvah je ogenj izbruhnil med gradbenimi deli v kleti 16-nadstropne stanovanjske stolpnice, kjer je bil nočni klub. Požar so že pogasili, njegov vzrok in identiteta žrtev pa še nista znana.

Na nedeljskih lokalnih volitvah znova izvoljeni župan metropole Ekrem Imamoglu je že obiskal kraj požara v soseski Gayrettepe v središču Istanbula. Izrazil je sožalje svojcem smrtnih žrtev in ranjenim ter izrazil upanje, da žrtev ne bo še več.