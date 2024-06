Oče petih otrok umrl po lastni poroki: »Davor je bil priden fant«

Iz Hrvaške poročajo o tragični prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo dopoldan. Neprilagojena hitrost v kombinaciji z neuporabo varnostnega pasu je bila usodna za 33-letnega Davorja B. iz Potnjana nedaleč od Đakova. Umrl je, ko je z avtomobilom zletel s ceste.

Za seboj pustil nosečo ženo in pet otrok

Tragično preminuli Davor je za seboj pustil nosečo ženo in pet mladoletnih otrok, najstarejši je star 10 let, nesreča pa se je zgodila le dan po tem, ko sta Davor in njegova žena Martina pripravila poročno slavje, ki ga ob poroki nista imela, navajajo hrvaški mediji.

»V preiskavi, ki so jo opravili policisti Policijske postaje Đakovo, je bilo ugotovljeno, da je do prometne nesreče prišlo tako, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti vozila zapeljal z vozišča, zaradi česar se je vozilo večkrat prevrnilo in obstalo na njivi. 33-letni voznik, ki ni bil pripet z varnostnim pasom, je umrl na kraju dogodka,« so o okoliščinah te tragedije sporočili iz policije.

»Bil je priden fant, gospodarili so, kakor so znali in znali, in bili so složna družina. Pred nekaj leti sta se z Martino poročila pri matičarju, a takrat nista organizirala poroke, zato sta se zdaj odločila, da bosta praznovala tudi to poroko, pa tudi skorajšnje rojstvo šestega otroka, nakup hiše. ... Bilo je lepo, veselo, potem pa nas je naslednje jutro vse šokirala novica o njegovi smrti,« je za Jutarnji list povedal eden od sokrajanov pokojnega Davorja.