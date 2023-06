Oče morilca Koste (13) neprepoznaven: Izgubil je 30 kilogramov, to ni več isti človek

Vladimirju Kecmanoviću, očetu 13-letnega Koste, ki je s pištolo ubil devet osnovnošolcev in varnostnika na beograjskem Vračarju, je sodišče podaljšalo pripor, poročajo srbski mediji.

Medij Republika poroča, da je popolnoma spremenjen: njegov obraz je čisto drugačen, mnogi pa pravijo, da to ni več isti človek, kar da je menda svoji zaupnici potrdila tudi njegova žena Miljana Kecmanović, ki jo skrbi za njegovo zdravje.

Cimra sta dva zdravnika

Opisujejo ga kot umirjenega, ki ne komunicira skoraj z nikomer. Njegov cimer za rešetkami je Nikola Ostojić, kirurg, ki je v začetku leta pretepel ženo in mamo njunih treh otrok. Sobo naj bi si delil tudi z razvpitim ginekologom Milanom Brakusom, ki je osumljen, da je prejšnji mesec napadel policista. Pa ne z rokami, ampak z avtom. Alkotest je zavrnil, bil pa naj bi pozitiven na kokain.

Vladimir in Nikola naj bi se nekoliko zbližala in si izpovedala svoje muke, Kostov oče pa menda komunicira tudi z novim cimrom.

Zakaj je Vladimir v priporu

Vladimir Kecmanović je obtožen, da je zagrešil kaznivo dejanje zoper splošno varnost (Kosti je omogočil, da iz sefa vzame pištoli in naboje, poleg tega ga je učil streljati). Zaradi ponovitvene nevarnosti mu ne pustijo na svobodo.

V težavah je tudi Kostova mama. Poročali smo, da so jo pred dnevi ujeli, ko je skušala prečkati mejo. Neimenovanemu viru je menda dejala, da je okrutno, da pravijo, da se skuša rešiti z begom. Vztraja, da skuša rešiti hčer: »Borila sem se z vso močjo in ponavljala, da imam še drugega otroka, ki ni nič kriv, in da me ovirajo pri tem, da ji pomagam.«