Obsojeni pedofil delal v domu za starejše, zdaj so ga aretirali zaradi otipavanja nepokretnih stanovalcev

Trogirski policisti so minuli konec tedna na Hrvaškem prijeli in ovadili 33-letnika iz okolice Varaždina, ker je osumljen, da je kot zdravstveni tehnik v Domu za starejše in nemočne občane na širšem območju Trogirja nečistoval z dvema bolnima starostnicama, ki imata več kot 80 let.

Po prijetju so ga odpeljali na zaslišanje na mestno državno odvetništvo v Splitu k preiskovalnemu sodniku, ki je zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja predlagal odreditev preiskovalnega pripora.

Preiskovalni sodnik županijskega sodišča v Splitu je tak predlog sprejel zlasti zato, ker je bil v začetku leta 2021 33-letni moški v Veliki Gorici obsojen za enako kaznivo dejanje na osem mesecev zapora in obvezni psihiatrični pregled, vendar se je takrat spravil nad mladoletni dekleti.

Zdaj ga obtožujejo, da je 10. oktobra okoli 4.30 spravil nad 82-letno stanovalko, ki ga je poklicala na pomoč, ker se ni dobro počutila, zato je prišla v ambulanto, da bi si izmerila krvni tlak. Ko je ženska sedla na stol, je pohotni medicinski tehnik izvlekel svoj penis in z njim mahal pred njo, potem ko je začutila strah in ponižanje ter se hotela odmakniti, jo je zgrabil za genitalije in ji rekel, naj ne gre, saj ji bo z njim lepo.

V »srečnem zakonu«

Poleg tega je druga na pol pokretna stanovalka, leto dni mlajša od prve, izjavila, da je od konca avgusta do 10. oktobra trikrat v nočni izmeni od 19. do 22. ure prišel v njeno sobo, jo poljubil na čelo in ji rekel, da je najlepša in da želi biti z njo v razmerju, medtem ko se je dotikal njenih intimnih delov, čeprav je ženska protestirala in mu rekla, da ga bo prijavila.

Možakar je preiskovalcem, logično, vse zanikal, češ da je srečno poročen in mu zato tega ni treba početi z nikomer drugim ter da si bo našel drugo službo, ki nima zveze s starejšimi.

Glede na to, da je delal kot zdravstveni tehnik v Domu starejših in nemočnih občanov, je hrvaške medije zanimalo, kako je mogoče, da je glede na pravnomočno sodbo in prestano zaporno kazen zaposlen v takšnem zavodu, glede na to, da je za pridobitev take zaposlitve treba delodajalcu predložiti potrdilo o nekaznovanju.

Prijazna lastnica Doma v okolici Trogirja, kjer je delal do pred nekaj dnevi (ko so ga odpustili), nam je pojasnila, da se je pri njej zaposlil prek razpisa konec julija in da je takrat oddal vso potrebno dokumentacijo. Ni ji jasno, nam pove, kako je lahko glede na svojo predkaznovanost, preden je prišel k njej, delal v zdravstvenem domu na enem od naših otokov in še v domu na Kaštelanu.

Priložil je potrdilo ...

»Priložil je potrdilo o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku. Ministrstvo za upravo in pravosodje sem naknadno zaprosila, da mi pošlje taka potrdila za vse zaposlene, in sem jih prejela za vse, razen zanj. Še enkrat sem jih prosila, da mi ga pošljejo, a še nisem dobil odgovora ... Moram priznati, da sem pred mesecem dni opazila, da se nekaj dogaja, delal mi je šesti čut, bila sem sumničava ... Kliniko je zaklepal, v pogovorih je bil nepovezan, nekako je spuščal oči in glavo, ko je govoril z menoj. In potem, ko so mi gospe povedale, kaj se je zgodilo, je to le potrdilo moje sume,« nam je povedala lastnica doma.

Pove tudi, da je res, da imajo velike težave z iskanjem kadra in da ima 33-letnik papirje o opravljenem strokovnem izpitu in licenco za zdravstvenega tehnika, ki velja do oktobra 2025.

»Po papirjih je več kot sposoben kader za tako delo. Ko sem ga po tem odkritju vprašala, kaj se dogaja, mi je rekel, da stanovalci nič ne vedo, da so dementni ... Še sreča, da imamo videonadzor, da se vse vidi, ko kdo vstopi in odide kam ... Očitno je vse skrbno načrtoval, ker je na primer vse te zoprne stvari počel do 22. ure, vedoč, da bo okoli 23. ure prišel v sobo stanovalki mož, ki je tudi bival v domu, tako da je poskrbel, da ga ne bi videl,« je povedala lastnica doma.

Za ta kazniva dejanja, zaradi katerih je zdaj pristal za zapahi, je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let, poroča Slobodna Dalmacija.