Ob otroški pornografiji je znani igralec pisal še fantazije

Na začetku tisočletja je Florian Teichtmeister, zelo znani igralec v Avstriji,​ postajal ​vse bolj odvisen od otroške pornografije. Ob tem je občasno zaužil po tri grame kokaina. Kot je priznal v kazenskem procesu na Dunaju, nikoli ni bil trezen. Vse skupaj pa je le še spodbujalo njegove nasilne fantazije.

Triinštiridesetletni igralec je med letoma 2008 in 2021 na svoj računalnik naložil kar okoli 76.000 datotek, ki prikazujejo zlorabe otrok in mladostnikov. Pri čemer je bilo 47.500 takšnih, v katerih so bili otroci mlajši od 14 let! Fotografij ni le gledal, ampak jih je tudi urejal, zaradi česar je bil obtožen posedovanja in še izdelave otroške pornografije. Tožilka Julia Kalmar je izpostavila, da je zdaj že nekdanji igralec, saj z njim ne želi več sodelovati nobena produkcijska hiša, ob omenjenih fotografijah pisal tudi »pedosadistična besedila«. Tožilka jih je nekaj tudi prebrala.

47.500 datotek z otroki, mlajšimi od 14 let!

Dejanje je priznal

Igralec, ki ga je čudilo, da je bila javnost tako zainteresirana za sojenje, je dejanje priznal. Dejal je, da so mu fotografije dale občutek moči in ga tudi vzburile. »Danes vem, kakšno trpljenje so doživeli ti otroci, ki so na teh fotografijah,« je še povedal igralec in priznal, da se ni več mogel obvladovati. Glede sadističnih besedil je dejal, da se mu danes zdijo grozna. Četudi se je tožilka trudila, da bi sodišče igralca poslalo v zapor, pa je na koncu obveljala odločitev, da se mu izreče pogojna dveletna zaporna kazen. Za rešetke se bo preselil, če ne bo obiskoval posebnih psiholoških terapij in opravljal rednih testov za droge. »Rekel je, da bo intenzivno delal na sebi, da se kaj takega ne bo več ponovilo,« je sklenil njegov odvetnik Rudolf Mayer.

Teichtmeisterja smo lahko gledali tudi v filmu Korzet o priljubljeni avstrijski cesarici Elizabeti oziroma Sisi, in sicer v vlogi njenega moža, avstrijskega cesarja Franca Jožefa. V filmu Sarajevo iz leta 2014 pa je igral vlogo sodnika Lea Pfefferja, ki je vodil primer zoper Gavrila Principa, atentatorja na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda.