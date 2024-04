Nove informacije o izginotju Danke: Vse je bilo vnaprej načrtovano

Na srbski televiziji Blic je v eni izmed oddaj nastopil predsednik Centra za pogrešane in zlorabljene otroke (CNZD) Igor Jurić, ki je prepričan, da pogrešane dveletne Danke Ilić »ni na območju, ki so ga preiskali«.

»Danke ni na območju, ki je bilo preiskano. Veliko stvari je sicer nejasnih, kako je otrok prišel tja, kako se je izgubil, kako je mogoče in podobno. To so vprašanja, na katera nimam odgovora. Okolico so temeljito preiskali, nekdo mora nekaj vedeti. To je vnaprej načrtovano, vnaprej premišljeno. Ta starost dveh let je ključna, kraj izginotja je čuden, vse kaže, da je moral obstajati načrt, da se kaj takega zgodi,« je dejal Jurić.

Jurić je še povedal, da se mu zdijo vse okoliščine izginotja sumljive:»Zelo sem previden. Upam, da družina ni vpletena v to, to je moja velika želja. Mislim, da bi bil to poraz celotne družbe.«

»Ne moremo vedeti, kaj je motiv, a vsak dvom je treba raziskati. Moje vprašanje je, ali je bil otrok v času izginotja sploh na tem mestu. Nič ne kaže, da je bil otrok res tam,« je še dodal Jurić.

V Srbiji so zaradi izginotja Danke Ilić prvič aktivirali sistem za obveščanje javnosti o izginotju otroka Poišči me.

Kot smo danes že poročali, je za medije spregovorila tudi načelnica srbske policije Bojana Otović Pjanović in razkrila, da iskanje deklice še poteka. Dekličin stric pa je pokazal zadnjo posneto fotografije izginule deklice in povedal, kaj od navedb v medijih drži in kaj ne.