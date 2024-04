Ni za občutljive: policisti reševali ugrabljeno dekle (15), pa jo ubili (VIDEO)

Nedavno objavljen videoposnetek iz policijskega helikopterja v Kaliforniji prikazuje policiste, ki so med posredovanjem pri ugrabitvi na avtocesti septembra 2022 ustrelili in ubili 15-letno dekle.

Nov primer prekomerne uporabe sile v posredovanju policije

Dekle je ugrabil njen oče, ki je dan pred incidentom septembra 2022 ustrelil in ubil njeno mamo. Policisti so na avtocesti vzhodno od Los Angelesa zasledili vozilo z ugrabiteljem za volanom in se zapodili za njim.

Ugrabitelj je vozil s hitrostjo več kot 175 kilometrov na uro, policisti pa so medtem streljali na njegov poltovornjak. Ko je zapeljal s ceste, je ugrabljena najstnica izstopila iz vozila in se začela približevati policistom, nato je eden izmed njih nanjo streljal.

Na tonskih posnetkih policijskih komunikacij je slišati drugega policista, ki kriči na kolega, naj neha streljati na dekle, saj je osumljenec v avtomobilu, njegove besede pa je pospremilo še več strelov proti dekletu.

Streli so pokončali tudi ugrabitelja, policisti pa so v njegovem avtomobilu našli več kosov orožja. Pravosodno ministrstvo Kalifornije sicer še vedno preiskuje incident.

Ameriški časnik Washington Post je v zadnjih 12 mesecih naštel 1100 primerov smrti med policijskim posredovanjem.

Videoposnetek je bil objavljen nekaj tednov po tem, ko so policisti iz istega šerifovega urada San Bernardino v Kaliforniji ubili 15-letnega avtističnega fanta.