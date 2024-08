Nesrečo povzročil voznik s slovenskimi registrskimi oznakami: ena oseba umrla, pet hudo poškodovanih

V četrtek se je v kraju Soline v hrvaški občini Župa dubrovačka zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, pet jih je bilo težko poškodovanih, ena pa je bila lažje poškodovana.

Hrvaški mediji danes poročajo, da je policija z ogledom kraja nesreče ugotovila, da je 40-letni voznik, državljan Kosova, ki je vozil vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, iz neznanega razloga v nekem trenutku zapeljal na nasprotni pas in trčil v vozilo, ki ga je pravilno pripeljala 45-letna Hrvatica.

45-letnica je v nesreči umrla, druga 45-letnica in 48-letni Poljak v njenem vozilu, pa sta bila huje poškodovana in odpeljana v bolnišnico v Dubrovniku. Hudo poškodovan je bil tudi 40-letni povzročitelj, 42-letnica in 11-letni otrok. 18-letnik v slovenskem vozilu je bil lažje poškodovan. Hrvaški Dnevnik piše, da bo 40-letnik po odpustu iz bolnišnice zaslišan zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče.