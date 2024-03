Nekdanjo partnerico zabodel 99-krat. »Sosedje, pridite tole pogledat«

Marcus Osborne (35), ki je maja lani do smrti zabodel nekdanjo partnerico Katie Higton (27) in Stevena Harnetta (25), s katerim se je začela videvati po njunem razhodu, je bil v petek v Huddersfieldu v Angliji obsojen na dosmrtno ječo.

Morilec je vdrl v hišo, kjer je nekoč živel s Katie, in jo napadel, ko se je vrnila z zmenka. Zabodel jo je 99-krat in več kot 20-krat meril v njen obraz. Nato je podivjani Marcus uporabil telefon svoje bivše partnerice, da bi Harnetta zvabil v hišo. Zabodel ga je 24-krat in mu pohabil genitalije.

Drugo žensko, ki je bila usodnega dne prav tako v hiši groze, je posilil in jo vso noč držal v šahu.

»Romeo in Julija zdaj lahko umreta skupaj,« je dejal Osborne, ki je po storitvi strašnega zločina poklical sosede, naj pridejo pogledat trupli. Na sodišču v Leedsu so še povedali, da so bili v hiši v času umora štirje otroci.

Nasilje v družini

Ko so ga v petek odpeljali iz sodne dvorane, so družinski člani ubitih vzklikali »upam, da boš zgnil v peklu« in ga označili za »pošast najhujše vrste«.

Katie je konec aprila lani prekinila svojo petletno zvezo zaradi nasilja v družini. Vse skupaj je 10. maja prijavila policiji. Povedala je še, da ji je Marcus grozil, da ji bo »prerezal grlo, če bo komu kaj rekla«, a tudi, da »če bo kdaj imela fanta, bo ubil tako njega kot njo«.

Takrat so ga aretirali, a je plačal varščino in bil izpuščen pod pogojem, da se ne sme približevati nekdanji partnerici. Toda začel je vohuniti za njo. Vdrl je v njen profil na snapchatu in ugotovil, da se videva s Stevenom.

Osborne, ki je bil v letih 2011 in 2012 obsojen zaradi nasilja nad dvema bivšima partnericama, je priznal krivdo za umor in posilstvo.

Sodnik Justice Lambert je dejal, da je Marcusa »gnalo patološko ljubosumje«, ko je zagrešil zločine. »Vse, kar ste naredili, je bilo motivirano s seksom in vašo potrebo po spolnem ponižanju in degradaciji,« je dodal sodnik.

»Policija očitno ne zaščiti najbolj ranljivih, zlasti ko gre za prijave nasilja v družini. Kako lahko moški z zgodovino nasilja v družini pride iz policijske postaje ob varščini? Kaj dela naša vlada? Želim, da policija grožnje s smrtjo jemlje bolj resno. Policija mora narediti več. Želim si, da bi policija začela poslušati ženske, kot je Katie,« je dejal Jordan Harnett, brat umorjenega Stevena, poroča Slobodna Dalmacija.