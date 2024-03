Do svoje partnerice je bil tako nasilen, da je morala posredovati policija

Škofjeloški policisti so v soboto, 2. marca, nekaj pred 23. uro obravnavali 39-letnega moškega, ki je bil nasilen do svoje partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.