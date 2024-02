Groza, kaj je počel ženi, in to v prisotnosti otrok

Trebanjski policisti so 23. februarja popoldne posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 31-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerico. »Nasilje naj bi izvajal že dlje, tudi v navzočnosti otrok. Žrtev je žalil, ji grozil, ustrahoval in nad njo izvajal tudi ekonomsko nasilje. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtev. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa, javnosti sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto. Moškega bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in lahkih telesnih poškodb.

Še več nasilja v družini

Zaradi nasilja v družini so prav tako v petek zvečer posredovali tudi brežiški policisti. 29-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, je fizično napadel zakonsko partnerico in ji razbil mobilni telefon. Žrtvi je uspelo pobegniti in poiskati pomoč. Policisti so zaščitili žrtev in 29-letniku izrekli prepoved približevanja. O podaljšanju ukrepa bo presodil preiskovalni sodnik. Zoper moškega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Policisti pozivamo vse, ki so priča nasilju ali o tem karkoli vedo, da pomagajo žrtvam in nasilje prijavijo. Velikokrat namreč žrtve same ne najdejo moči ali poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve.

Črnomaljski policisti so 25. 2. izrekli ukrep prepovedi približevanja 34-letnemu nasilnežu iz okolice Črnomlja. Zbrali so obvestila in ugotovili, da moški že dlje izvaja fizično in psihično nasilje nad zunajzakonsko partnerico. Žrtev žali, jo pretepa in spravlja v podrejen položaj. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.