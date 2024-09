Nekdanji sostanovalec osumljenca izginotja male Maddie: »Rekel mi je, da je vzel otroka«

Christianu Brücknerju, glavni osumljenec v primeru izginotja male Madeleine McCann, se sodi na deželnem sodišču v Braunschweigu v Nemčiji za vrsto nepovezanih spolnih deliktov, storjenih na Portugalskem.

Čeprav nemški preiskovalci verjamejo, da je Brückner leta 2007 ugrabil in ubil takrat triletno Madeleine McCann - ugrabil naj bi jo iz stanovanja njenih staršev na Portugalskem-, v tem primeru nikoli ni bila vložena nobena obtožnica.

Trenutno mu sodijo zaradi treh posilstev in dveh primerov razkrivanja in samozadovoljevanja pred otroki.

Romunski državljan Laurentiu Codin, ki si je leta 2020 z Brücknerjem delil zaporniško celico, je v torek na sodišču povedal, da mu je Brückner povedal zgodbo, ki močno spominja na primer izginotja male Madeleine, piše Sky News.

»Rekel je, da je šel po denar in ga ni našel«

»Rekel mi je, da je kradel na Portugalskem. V delu s hoteli, kjer bivajo bogati ljudje. In ko je bil v hotelskem resortu, kjer živijo bogati, je bilo nekje odprto okno, tako mi je povedal. To je bil razlog, da me je vprašal, ali prstni odtisi ostanejo na oknu,« se je spominjal Codin.

»Rekel je, da je šel notri po denar in ga ni našel, vendar je našel otroka in ga vzel.Trdil je, da so po dveh urah ta kraj obkolili policisti in psi. On je pobegnil in otroka odpeljal s svojim avtom ... Vprašal me je, ali bi lahko našli otrokov DNK in ga uporabili kot dokaz, pa sem odgovoril, da bi lahko,« je dodal.

Poudaril je, da mu je Brückner povedal, kako je s kombijem seksal z mladimi dekleti blizu Hannovra. »Pogovarjala sva se o punčki. Rekel je, da je imel avtobus in jo je peljal naokrog in tudi druge otroke. Nekaj ​​jih je obdržal, a nikoli ni rekel, da jih je ubil. S punčko je imel spolne odnose, a je ni ubil,« je pričal.

Sodnik je nato vprašal, koliko je deklica stara, na kar je odgovoril: »Nočem reči nič narobe, vendar je bila zelo majhna. In rekel sem mu, da je narobe, kar je naredil s tako mladim dekletom. 9, 10, 13 let, ne vem, koliko je bila stara.«

»Med spolnim odnosom je udaril in zadavil starejšo žensko«

Codin je podal več drugih trditev, vključno s tem, da je imel Brückner spolne odnose s starejšo žensko, ki jo je pretepel in zadavil, ker je bila to njegova spolna fantazija. Povedal je, da je Brücknerja zanimalo, ali lahko pramen las pripelje preiskovalce do njega in ga uporabijo kot dokaz.

Brücknerjev odvetnik Philipp Marquart je dejal, da so bile v pričanju predstavljene številne neresnice. »Vse te trditve so povsem nove. Vse. Nikoli ni rekel česa takega in vse si nasprotujejo,« je dejal, piše Sky News.

Codin je na sodišču tudi povedal, da ga je Brückner vprašal, koliko bi stalo pridobitev ponarejenega potnega lista, da bi se lahko vrnil na Portugalsko. »Spomnim se, da je prosil, da potrebuje potni list in tudi vozniško dovoljenje,« je opozoril.