Natakar Dubrovniku posilil turistko na terasi picerije

V preiskovalnem centru Županijskega sodišča v Dubrovniku se bliža koncu sodna preiskava zoper 49-letnega natakarja, državljana Bosne in Hercegovine, s prebivališčem v Trebinju. Preiskavo so uvedli zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja posilstva 20-letne državljanke Združenih držav Amerike iz New Yorka.

»Kaznivo dejanje posilstva je bilo storjeno na način, da je 12. junija v zgodnjih jutranjih urah nedaleč od žičnice in starega mestnega jedra na verandi picerije imela mlada Američanka nasilen spolni odnos brez njene privolitve, kar je nato prijavila policistom Policijske uprave Dubrovnik Neretva. Nato je preiskovalni sodnik uvedel nujno preiskavo in takoj zaslišal študentko, ki je morala naprej na pot,« je v pogovoru za Dubrovniški list povedal tiskovni predstavnik Županijskega sodišča v Dubrovniku, sodnik Pero Miloglav.

Zoper natakarja iz Trebinja je bil odrejen preiskovalni pripor do 30 dni zaradi nevarnosti pobega. Okrožno državno pravobranilstvo v Dubrovniku v sklepu o uvedbi preiskave z dne 14. junija 2023 bremeni natakarja tudi kaznivega dejanja tatvine ameriške študentke, saj ji je po gnusnem dejanju odtujil denarnico z denarjem in dvema bančnima karticicama.