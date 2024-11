Našli trupli novorojenčic, mamo pridržali

V mestu Wittenberg na vzhodu Nemčije so oblasti našle trupli novorojenčic. Njuno 29-letno mater, ki jo sumijo umora zaradi zanemarjanja, so pridržali. Po navedbah policije in lokalnega tožilstva so trupli dvojčic odkrili v ponedeljek zvečer, potem ko je policija po prejetem obvestilu preiskala materin dom.

Mami odredili pripor

Le nekaj ur pred tem so žensko sprejeli v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je visoko noseča. Prve preiskave o vzroku smrti novorojenčic so organi pregona opravili danes.

Po navedbah oblasti je forenzična preiskava pokazala, da sta bili dvojčici v času poroda živi. Žensko je danes že zaslišal sodnik na okrožnem sodišču v Wittenbergu in ji odredil pripor.