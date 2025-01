Našli enega najbolj iskanih evropskih kriminalcev! Bil je pri maši, a poglejte, s kom (FOTO in VIDEO)

Eden najbolj iskanih evropskih ubežnikov, obsojeni tihotapec kokaina Jos Leijdekkers, naj bi že dlje časa živel v Sierri Leone.

Obsojeni tihotapec kokaina Jos Leijdekkers, naj bi že dlje časa živel v zahodni Afriki. FOTO: Zaslonski posnetek Youtube

FOTO: First Lady Fatima Maada Bio Via Fatima Maada Bio Via Reuters

33-letni Leijdekkers, ki ga je sodišče v Rotterdamu 25. junija zaradi tihotapljenja več kot sedmih ton kokaina v odsotnosti obsodilo na 24 let zapora, je bil eden najbolj iskanih ljudi na Nizozemskem.

Ministrstvo za informiranje Sierre Leone je sporočilo, da preiskuje medijska poročila, da je Leijdekkers v državi in ​​tam uživa visoko raven zaščite. Dva vira sta Reutersu povedala, da je bil Leijdekkers v Sierri Leone vsaj od začetka leta 2023.

Tiskovni predstavnik nizozemskega tožilstva je v odgovoru na vprašanja Reutersa o tem, kje je Leijdekkers, dejal, da živi v Sierra Leone že najmanj šest mesecev. Ministrstvo Sierre Leone je v izjavi zapisalo, da je tamkajšnja policija pripravljena sodelovati z nizozemsko vlado, Interpolom in drugimi mednarodnimi organi kazenskega pregona v zvezi s primerom

Videoposnetki in fotografije z maše v Sierri Leone 1. januarja 2025 prikazujejo Leijdekkersa, ki sedi dve vrsti za predsednikom Sierre Leone. Leijdekkers je sedel poleg ženske, za katero so trije viri povedali, da je predsednikova hči Agnes in poročena z Leijdekkersom. Ministrstvo za informiranje Sierre Leone je sporočilo, da vlada ni prejela nobenega uradnega sporočila o Leijdekkersu od nobene države ali institucije in odločno poudarilo, da država ne bo postala varno zatočišče za kakršen koli organiziran kriminal.