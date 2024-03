Napad s kislino: potnike na avtobusu je imel za talce

Službe za nujne primere, vključno s skupino za teritorialno podporo metropolitanske policije, oblečene v modre kemične obleke, so bile včeraj ob 20.30 poklicane na prizorišče v Croydonu.

Moški, ki naj bi bil v poznih tridesetih, se je vkrcal na avtobus v Brixtonu in v vozilu kadil. Ko so se z njim soočili ostali potniki, se je situacija hitro zaostrila, saj je vzel plastenko in pričel groziti z domnevno jedko snovjo, poroča Daily Mail.

Pogajanje je potekalo kar tri ure

Po triurnem soočenju s policijo je bil napadalec pridržan in odpeljan na zdravniški pregled, poškodovan ni bil nihče. Na kraj dogodka so prišli strokovnjaki in ocenili neznano snov.

Motiv za napad za zdaj ostaja neznan.