Namesto inzulina ji je svetoval klofute

Na kraljevem sodišču v Winchestru v Veliki Britaniji poteka sojenje 61-letnemu Hongchiju Xiaoju, alternativnemu zdravilcu, ki svoje stranke zdravi s klofutanjem. Obtožnica mu očita, da je storil umor iz hude malomarnosti, ko je po eni njegovih terapij prenehala jemati inzulin 71-letna sladkorna bolnica Danielle Carr-Gomm iz Lewasa v Vzhodnem Sussexu.

Carr-Gommova je umrla v Cleeve House v Seendu v Wiltshiru, kjer je oktobra 2016 sodelovala na dogodku, ki je promoviral terapijo paida lajin, pri kateri se pacienti klofutajo ali pa to namesto njih počne terapevt. O tem, kakšno terapijo je priporočal obtoženi zdravilec, so se včeraj prek videoposnetka, ki so ga predvajali v sodni dvorani, prepričali člani porote.

Hongchi Xiao jemanje zdravil odsvetuje, zahodna medicina je zanj zlo. FOTO: Posnetek zaslona

Xiao je bil sicer že obsojen za umor v Avstraliji, kjer je zaradi prepričanj, ki jih širi, aprila 2015 umrl šestletni otrok. Starši so mu po obiskovanju njegovih delavnic prenehali dajati inzulin.

Xiao uči, da je edini vzrok bolezni blokiranje meridianov, ob tem pa priporoča zdravljenje s klofutanjem, ki naj bi pozdravilo celo sladkorno bolezen. »Tudi če ste kralj, kraljica ali milijarder, tudi če je vse brezplačno ali imate čudovito zdravstveno zavarovanje, ali vam res ustreza jemanje inzulina ali zdravil vsak dan? Ne, ne ustreza vam, tudi če je zastonj, ker so strup,« pridiga na posnetku. Znano je, da je zahodno medicino označeval kot zlo.

V primeru upokojenke je znano, da ji je čestital, potem ko je povedala, da zdravila za sladkorno ne jemlje več.