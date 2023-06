Največja kraja teve pravic: nezakonito so predvajali angleško nogometno ligo

Sodišče v Chesterfieldu v osrednji Angliji je na večletne zaporne kazni obsodilo pet moških, ki so nezakonito predvajali nogometne tekme angleške premier league več kot 50.000 naročnikom.

Člani kriminalne združbe so ustvarili aplikacije za mobilne naprave, denimo Flawless, Shared VPS, Optimal ali Cosmic, in prek njih z nekajsekundnim zamikom ponujali možnost ponovnega ogleda filmov in televizijskih programov več medijskih hiš.

Najvišjo, 11-letno zaporno kazen so prisodili 36-letnemu Londončanu Marku Gouldu, ki je vodil vse nezakonite operacije. Drugi štirje člani združbe so bili obsojeni na zaporne kazni od treh do pet let. Kot je sporočilo vodstvo lige, gre za največji pregon nezakonite platforme za pretočno predvajanje na svetu.

Obtoženci, stari od 30 do 46 let, so med letoma 2016 in 2021 zaslužili več kot sedem milijonov funtov (več kot osem milijonov evrov) s prodajo naročnin za nezakonite platforme, ki so pretakale programe več kot 50.000 strankam in preprodajalcem.

Naročnine so prodajali po 10 funtov na mesec, kar je osemkrat manj, kot so uradne cene naročnin ponudnikov televizijskih programov.

Tolpa je zaslužila s ponudbo neposrednega dostopa do tekem premier league, ki v Združenem kraljestvu zaradi tako imenovanih pravil zatemnitve programov sicer niso na voljo. Na Otoku ob sobotah popoldne namreč tekem ne predvajajo v živo, da bi spodbudili navijače, da si jih ogledajo na stadionih.

Angleška premier league je najbolj donosna nogometna liga na svetu, zgolj pravice prenosov njenih tekem v Združenem kraljestvu za sezone od 2022 do 2025 so vredne skoraj šest milijard evrov.