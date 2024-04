Na meji z BiH našli deklico (5) iz Nemčije, bila je žrtev trgovcev z ljudmi

Policija BiH je na avtobusu na mejnem prehodu Brod identificirala petletno deklico iz Nemčije, žrtev mednarodne trgovine z ljudmi, so sporočili s tožilstva BiH.

»Tožilka iz Oddelka za tihotapljenje in trgovino z ljudmi Tožilstva BiH je koordinirala aktivnosti v sodelovanju s Službo za zadeve s tujci BiH in Mejno policijo BiH, ki sta pri kontroli blaga in potnikov rednih avtobusnih linij na mejnem prehodu Brod odkrili in identificirali žrtev mednarodne trgovine z ljudmi,« so sporočili.

Deklica se je peljala na redni avtobusni liniji v spremstvu tujega državljana. Po nalogu tožilstva so ga pridržali v Službi za tujce BiH, njo pa so odpeljali v varno hišo.

»Omenjena deklica je v bazi oseb, ki jih iščejo mednarodne institucije, tožilec pa je v stalni komunikaciji s pristojnim tožilstvom in policijo v Wiesbadnu v Nemčiji. Trenutno potekajo aktivnosti za vrnitev otroka materi,« so sporočili iz tožilstva, poroča Slobodna Dalmacija.