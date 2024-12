Na Koroškem zasačili Slovenca, ki so mu zadišale alkoholne pijače

Na avstrijskem Koroškem so v soboto zasačili Slovenca, ki je ukradel več steklenic žganih pijač. V eni od trgovin v kraju Zgornja Bela v okrožju Špital ob Dravi je ukradel štiri steklenice, v njegovem avtomobilu pa je policija kasneje našla še večje število steklenic žganih pijač.

Moškega je v soboto popoldne na delu opazila stranka in obvestila zaposleno v trgovini. Uslužbenka je sledila moškemu do parkirišča in ga ogovorila v povezavi s tatvino, vendar se je 75-letnik odpeljal.

35 steklenic žganih pijač

Policija je po prejetem obvestilu nemudoma sprožila iskalno akcijo in moškega kmalu zatem ustavila. V prtljažniku njegovega avtomobila so našli skupaj 35 steklenic žganih pijač in ga začasno pridržali.

Spoznan je bil za krivega petih tatvin alkoholnih pijač v trgovinah z živili, poroča avstrijska tiskovna agencija APA, ki dodaja, da nadaljnja preiskava še poteka.