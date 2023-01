Na kmetiji odjeknili streli, umrlo je sedem ljudi: »Niti nismo imeli časa, da bi žalovali ...«

V dveh povezanih strelskih napadih na kmetiji za gojenje gob in v podjetju za prevoz tovornjakov v obalni skupnosti južno od San Francisca je bilo v ponedeljek ubitih sedem ljudi, je sporočila policija in dodala, da so osumljenca ujeli. Aretirali so 67-letnega Zhao Chunlija. Gre za že drugi množičen strelski napad v Kaliforniji v zadnjih dneh.

Predsednik nadzornega sveta okrožja San Mateo, Dave Pine je povedal, da so bili štirje ljudje ubiti na kmetiji, trije pa v podjetju za tovornjake na obrobju mesta Half Moon Bay približno 50 kilometrov od San Francisca.

Ni bilo takoj jasno, kako sta bili lokaciji povezani, čeprav je Pine dejal, da je osumljenec Zhao Chunli, ki ga je označil za nezadovoljnega delavca, delal v podjetju ali na kmetiji.

Niso imeli časa, da bi žalovali za umrlimi v sobotnem streljanju

Urad šerifa okrožja San Mateo je kmalu po streljanju sporočil, da so osumljenca ujeli, nevarnost za skupnost pa je minila. »Niti nismo imeli časa, da bi žalovali za tistimi, ki so umrli v strašnem streljanju v Monterey Parku. Nasilje z orožjem se mora končati,« je izjavil Pine.

V soboto zvečer je namreč 72-letni Huu Can Tran izvedel strelski napad v plesni dvorani v predelu Los Angelesa, Monterey Park. Število smrtnih žrtev je v ponedeljek naraslo na 11, ko je v bolnišnici umrl še eden od hudo ranjenih.

Napad je Tran nameraval nadaljevati v drugi podobni dvorani, vendar ga je opazil obiskovalec, napadel in razorožil. Strelec si je kasneje sodil sam, policija pa motiva za napad v ponedeljek še ni razkrila.