Odkrili truplo 16-letnice, pogrešane od leta 2004

Posmrtne ostanke Autumn McClure so našli na Ormond Beachu na Floridi, kjer je živela v prikoličarskem naselju. V času izginotja je bila vpletena v romantično razmerje z moškim in še eno žensko.

Njena babica jo je pogrešala maja 2004, ko naj bi jo fant odložil v nakupovalnem središču. Pozneje je spremenil zgodbo in dejal, da jo je pustil na mostu, kjer je vstopila v avto z ljubimko Jessico Freeman.

Preiskovalci so ugotovili, da je Autumn živela pri Freemanovi in njenem fantu, Brianu Donleyju, ki je bil takrat star 31 let. Vsi trije so bili vpleteni v romantično razmerje. Živeli so v naselju prikolic Shady Oaks, par pa je zatrdil, da naj bi Autumn bivala pri njiju le kratek čas. Ko je bila prijavljena kot pogrešana, naj ne bi imela nobenih informacij.

Leta po izginotju so oblasti prejele namig, da je par odgovoren za smrt, do katere naj bi prišlo v okrožju Volusia. Med preiskavo novih sledi je neznani vir podal še več informacij.

Krivec umrl, preden ga je dosegla pravica

Donley je leta 2022 umrl med operacijo, nakar je Freemanova dobila imuniteto in priznala, da je svojega fanta videla umoriti nesrečno 16-letnico. Šerif Mike Chitwood je povedal: »Nekega popoldneva je prišla domov in videla, kako Brian duši Autumn v kopalnici. Ko je posredovala, je videla, da je dekle že mrtvo, je zapustila prikolico.« Freemanova je preiskovalcem povedala, da ji je Donley grozil, da jo bo ubil, če bo kdaj spregovorila.

V 20 letih, odkar je Autumn izginila, je posest, na kateri je stalo bivališče, večkrat zamenjala lastnika. Leta 2021 so tam postavili novo prikolico. Šerifov urad jo je prejšnji teden dal odstraniti skupaj z betonom, na katerem je stala, da so zemljišče lahko prekopali in našli ostanke.

Donley se nikdar ni soočil z roko pravice. »Upam, pri Bogu, da je imel pred svojim zadnjim dihom, 26. maja 2022, vizijo, kam za vraga je namenjen,« je dejal šerif Chitwood.