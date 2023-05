Najprej streljal v izložbo kozmetičnega salona, potem ubil nekdanje dekle in sodil sebi

V Novem Sadu v Srbiji je danes 34-letni moški s strelnim orožjem ubil svojo 27-letno nekdanjo partnerko v kozmetičnem salonu, kjer je delala, in nato sodil še sebi, so za srbsko tiskovno agencijo Tanjug potrdili na tamkajšnji urgenci in na srbskem notranjem ministrstvu (MUP).

V salonu je bila v času dogodka poleg žrtve, ki je bila tudi lastnica salona, še ena uslužbenka, ki ji je uspelo pobegniti. Moški naj bi najprej streljal v izložbo in nato vstopil ter v svojo nekdanjo partnerko izstrelil štiri naboje. Nato je ustrelil še sebe. Oba sta umrla na kraju dogodka.

»Po prihodu dveh ekip nujne medicinske pomoči so bili pri obeh osebah izvedeni poskusi oživljanja. Kljub temu sta obe umrli,« je povedal tiskovni predstavnik novosadske urgence Zoran Krulj.

Kot aktivni lovec je imel storilec sicer orožni list, vendar so mu orožje aprila zaradi prijave nasilja zasegli in mu izdali prepoved približevanja žrtvi. V preteklosti naj bi delal v trgovini z orožjem v isti ulici, kjer se nahaja salon. Tam naj bi tudi ukradel orožje, s katerim je zagrešil umor.