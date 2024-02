Moški nenadoma umrl na letalu proti Berlinu, potniki travmatizirani

63-letni nemški državljan je umrl na letu iz Bangkoka proti Münchnu, pišejo tuji mediji. Očividci so dejali, da je bil potnik videti bolan že pri vkrcavanju na letalo.

»Nemški državljan se je znojil in zdelo se je, da ima težave z dihanjem, a je njegova soproga zagotovila posadki, da je pripravljen na let. Dejala je, da je njen soprog videti utrujen, ker je moral hiteti na letališče, da ne bi zamudil na letalo,« mediji povzemajo policijsko poročilo.

Eden od potnikov na letalu, Martin, je dejal, da se je stanje potnika naglo poslabšalo že kmalu po vzletu. Takrat naj bi potnik začel pljuvati kri. Dodal je, da je nesrečnemu potniku kmalu začela teči še kri iz ust in nosa.

»Grozno je bilo, vsi so kričali,« je dejal očividec. Človek naj bi izkašljal »ogromno krvi«, notranjost letala pa je bila zaradi tega poškropljena s krvjo.

Letalo se je vrnilo v Bangkok

Potnika so na letalu oživljali, a so ga po pol ure razglasili za mrtvega. Letalo Airbus A380 se je po uri let vrnilo na izhodiščno letališče na Tajsko. Let od Bangkoka do Münchna traja sicer 12 ur.

»Čeprav so posadka in zdravnik nemudoma pomagali potniku in mu nudili prvo pomoč, je potnik umrl med letom. Naše misli so z družino preminulega potnika. Prav tako nam je žal zaradi nevšečnosti, ki so jih doživeli potniki tega leta,« so sporočili z letalskega prevoznika.