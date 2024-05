Morilce vodila naravnost k sebi – delila posnetek elegantne večerje, nato so jo ubili (VIDEO)

Umor nekdanje tekmovalke za miss Ekvadorja Landy Párraga je posnela nadzorna kamera. Prikazuje trenutek, ko so oboroženi moški vdrli v restavracijo, potem ko je na Instagramu izdala svojo lokacijo.

23-letnica se je tisto usodno aprilsko nedeljo leta 2022 fotografirala med kosilom, med sledilce pa delila fotografijo cevicheja s hobotnico. Kmalu zatem so v restavracijo vdrli morilci in jo ustrelili.

»Če moja žena naleti na kaj o njej, bom imel velike težave.« FOTO: Twitter

Oblasti verjamejo, da so po jedi prepoznali restavracijo. Policijska preiskava je za zdaj potrdila, da je bila Párragova povezana s preiskavo korupcije, povezano z njenim ljubimcem in preprodajalcem mamil Leandrom Norerom, ki je bil pol leta kasneje ubit v zaporu.

Našli dokaze afere

Posnetki nadzorne kamere iz restavracije prikazujejo del prostora, kamor so streljali morilci, pa tudi trenutek njene smrti. Ustreljen je bil še moški, s katerim je obedovala, vendar uradniki niso potrdili njegove identitete niti stanja.

Lepotica iz Ekvadorja Landy Párraga je umrla med kosilom, ko so v restavracijo vdrli morilci in jo ustrelili. FOTO: Twitter

Zdaj že pokojni nekdanji fant je svojemu odvetniku zaupal: »Če moja žena naleti na kaj o njej, bom imel velike težave. Njeno ime ne sme nikjer priti na plan. V nasprotnem primeru se bo moj svet sesul.«

Fotografije manekenke so našli tudi med njegovimi stvarmi, pa tudi dokaze, da ji je kupoval razkošna darila, vključno z avtomobilom in stanovanjem – vse to je bilo podrobno opisano na Norerovem osebnem telefonu.

Posnetki nadzorne kamere iz restavracije prikazujejo trenutek njene smrti. FOTO: Twitter

Vir je lokalnim medijem povedal: »Medtem ko je državno tožilstvo preiskovalo finance Párragove, je nikoli niso preganjali zaradi kaznivega dejanja in ni nikoli javno komentirala primera ali svoje povezave z Norerom in njegovo organizacijo.«