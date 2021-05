Množično streljanje na koncertu, dve osebi umrli, več ranjenih

V množičnem streljanju v Miamiju na Floridi sta bili danes ubiti dve osebi, več kot 20 je ranjenih. To je sporočila tamkajšnja policija. Do streljanja je prišlo na koncertu v okrožju Miami-Dade malo po polnoči po lokalnem času. Trije neidentificirani napadalci so izstopili iz belega terenskega vozila ter z avtomatskim orožjem in pištolami začeli streljati v množico. Eden od ranjenih je v kritičnem stanju. Ekipe nujne pomoči so ranjence prepeljale v bolnišnico.



Gre za drugo streljanje na območju Miamija ta konec tedna. V petek zvečer so napadalci, ki so na mimoidoče streljali iz mimoidočega avtomobila na območju Wynwood, eno osebo ubili, ranili pa šest ljudi.

