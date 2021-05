Milijon za vsako leto aresta

Porota iz Severne Karoline je dodelila 75 milijonov dolarjev (61 milijonov evrov) v razvoju zaostalima polbratoma, ki sta desetletja preživela za rešetkami, ker sta bila leta 1983 neupravičeno obsojena zaradi posilstva in umora enajstletnice. Henry McCollum in Leon Brown, oba sta temnopolta, naj dobita 31 milijonov (25 milijonov evrov) odškodnine vsak, je sklenila osemčlanska porota, milijon za vsako leto, ki sta ga preživela za zapahi, prisodili so jima še 13 milijonov več.

Porota, ki je slišala vse dokaze, vključno s prikritimi, je ugotovila, da sta nedolžna, in storila vse, kar dopušča zakon, da bi popravila krivico, je povedal njun odvetnik Elliot Abrams.



McCollum in Brown sta tožbo proti organom kazenskega pregona vložila leta 2015, trdila sta, da so jima bile med zaslišanjem, ki je vodilo v obsodbo, kršene človekove pravice. Pritožila sta se kar 226-krat, a jima je sodišče vsakokrat potrdilo kazen. Polbrata so iz ječe izpustili leta 2014 na podlagi dokazov DNK, ki so pokazali na obsojenega morilca (deklico je napadel in pokončal znani spolni prestopnik, ki je živel v neposredni bližini kraja zločina, zaradi posilstva in umora druge deklice pa so ga prijeli mesec pozneje), njiju pa oprostili.



Ko sta bila obtožena zločina, ki se je zgodil v Red Springsu, sta bila najstnika, McCollum je bil star 19 let, Brown 15. Brata, ki imata nizek inteligenčni količnik, sta bila prestrašena, ko so ju zasliševali, so poudarili njuni odvetniki, in še, da so ju prisilili v priznanje. Oba sta bila spoznana za kriva in obsojena na smrt. McCollum je večino 31 let v arestu čakal na smrtno kazen, kar je najdlje v zgodovini ameriške zvezne države Severna Karolina, Brownu so kazen pozneje spremenili v dosmrtno. »V zaporih je še vedno veliko nedolžnih, ne zaslužijo si, da so tam,« je dejal McCollum in še: »Jaz sem svojo svobodo dobil nazaj.«

