Med petimi mrtvimi napada na božičnem sejmu tudi devetletni otrok

Napad na obiskovalce božičnega sejma v Magdeburgu po svetu še vedno odmeva. Tožilstvo v Magdeburgu je uvedlo preiskavo zaradi suma petkratnega umora in poskusa umora v 200 primerih, je pojasnil tožilec Horst Walter Nopens. Osumljeni za napad ostaja v priporu.

Sumijo, da je bil motiv morda nezadovoljstvo z obravnavo beguncev iz Savdske Arabije v Nemčiji, a to domnevo še preiskujejo, je pojasnil Nopens. »Ali je bil to teroristični napad, še ne vemo,« je dodal.

Pot za nujne službe

Pri napadu je uspelo domnevnemu storilcu priti na prizorišče sejma po poti, namenjeni nujnim službam. Ta pot namreč ni bila zavarovana z dodatnimi ovirami, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Celotna vožnja skozi množico je trajala okoli tri minute, nakar so osumljenca pridržali, je na novinarski konferenci pojasnil direktor policijske uprave Magdeburg Tom-Oliver Langhans. V napadu so bili ubiti štirje odrasli in kot omenjeno devetletni otrok, še 200 ljudi je bilo ranjenih, je dodal.

Glede na dosedanje ugotovitve je napadalec deloval sam, izključili so možnost sostorilca.

Cvetje v spomin na žrtve. FOTO: Ronny Hartmann Afp

Pri osumljencu naj bi šlo za 50-letnega psihiatra iz Savdske Arabije, ki je prvič prišel v Nemčijo leta 2006. Po informacijah notranje ministrice dežele Saška-Anhalt Tamare Zieschang je moški živel v Bernburgu in imel dovoljenje za bivanje za nedoločen čas. Po informacijah dpa je osumljenec leta 2016 zaprosil za azil. Prošnjo so mu še isto leto odobrili.

Velja za kritika islama, sebe pa je označeval za nekdanjega muslimana. Na družbenih omrežjih in v intervjujih je večkrat podal očitke proti nemškim oblastem, češ da premalo ukrepajo proti islamizmu.