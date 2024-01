Med novoletno zabavo izbruhnil požar, umrla mladenka, 21 poškodovanih

V enem od lokalov v Gradcu je danes okoli 4. ure zjutraj izbruhnil požar, ki je po zadnjih podatkih policije terjal eno smrtno žrtev, še okoli 21 pa je bilo poškodovanih. Vzrok požara za zdaj še ni znan, vse poškodovane pa so prepeljali v bolnišnico, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

»Po tem šoku lahko svojcem in prijateljem žrtev nesreče izrazim le najgloblje sožalje in upam, da bodo vsi poškodovani ozdraveli,« je v odzivu na nesrečo dejala županja Gradca Elke Kahr. Njen urad je sporočil, da je v požaru umrla mlada ženska, a policija tega za zdaj še ni potrdila.

V zadnjih dneh je bila policija precej obremenjena

Policija avstrijske dežele Štajerska je bila sicer v zadnjih dneh precej obremenjena. Samo v zadnjih 24 urah je prejela okoli 1600 klicev v sili, na pomoč pa je priskočila skoraj 700-krat.

Ljudje so policijo večinoma klicali zaradi uporabe pirotehničnih sredstev in hrupa. Ognjemeti in petarde so v deželi povzročile več manjših požarov, a ti niso poškodovali nikogar.