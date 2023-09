Med izletom s skuterjem ubili turista

Štirje francoski državljani maroškega rodu Mohamed Kissi, Bilal Kissi, Abdelali Merchouer in Smail Snabe so se odpravili na oddih v maroško letoviško mesto Saidia tik ob maroško-alžirski meji. V iskanju počitniške zabave so najeli vodni skuter in se nehote znašli v alžirskih vodah. Tam naj bi dva od njih ustrelila alžirska obalna straža.

Četverica, ki je s skuterjem zašla iz maroških voda, se je zavedela, da je prečkala mejo šele, ko je opazila črn čoln alžirske obalne straže. S čolna so po pripovedi Mohameda Kissija takoj začeli streljati. »Pet nabojev je zadelo mojega brata in prijatelja. Drugega prijatelja je zadela krogla, nato so ga aretirali,« je povedal Mohamed Kissi. Truplo Bilala Kissija je iz morja potegnila maroška mornarica, truplo druge žrtve, Merchouverja, pa naj bi bilo v Alžiriji. Snabeja so Alžirci aretirali in ga v Alžiriji čaka sojenje.

Mohamed Kissi je povedal, da se je rešil tako, da je plaval nazaj v Saidio, med potjo pa ga je iz vode rešila maroška mornarica. Kissijev bratranec, maroški igralec Abdelkarim Kissi, je pozval maroške oblasti, naj primer predajo mednarodnemu sodišču. »Ubili so Bilala Kissija, mojega bratranca. Njegova edina napaka je bila prečkanje alžirskih teritorialnih voda, medtem ko bil je na počitnicah s prijatelji,« je zapisal na družbenih omrežjih.

Incident se je zgodil na meji med Marokom in Alžirijo, ki je zaradi meddržavnih sporov od leta 1994 zaprta. Tako alžirska kot maroška stran o dogodkih za zdaj molčita.